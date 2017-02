VIDEO: Hombre ataca a mujer musulmana en un tren de Londres

Un hombre británico atacó verbalmente a una mujer y a su pequeño hijo en un tren de Londres solo por ser musulmanes.

Sanaa Shahid y su hijo de cuatro años viajaban en un tranvía a Glasgow cuando un hombre sentado delante de ellos empezó a acosarlos cuestionando que viajaran en primera clase porque no “merecen estar ahí”.

“Deberías estar en clase regular. De hecho, no deberías estar en este país”, dice el furioso hombre. Y continua con su ataque racista: “una estúpida vaca no pertenece a este país. No mereces estar en primera clase”.

Y mientras escucha, Shahid se apresuró a grabar la escena con su celular. En el video se ve como el hombre habla por teléfono quejándose de la situación.

El ataque sigue hasta que un trabajador interviene y le dice: “ahora, no es solo tu palabra contra la suya, es también la mía, porque lo escuché todo”. Después, Shahid interviene para decir: “eres una desgracia para la humanidad, lo sabes. Salte del tren”.

Más tarde, el atacante fue identificado como Alexander MacKinnon, un abogado, quien fue arrestado por la Policía Británica de Tránsito y se declaró culpable de ofensa racial, por lo que pagó una fianza de casi mil 500 dólares, según detalla La Opinión con información de Carbonated.TV.