Van más de veinte días en plantón ante palacio municipal; alcalde promete no desalojarlos

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Son 25 puntos los que abarcan el pliego petitorio, entre ellos el incremento del predial, el tema de la basura y la reducción de salarios a funcionarios públicos. Ya van más de veinte días que un grupo de manifestantes llamado “ciudadanos sin límite”, permanecen afuera del ayuntamiento de Tijuana.

Desayunan, comen, cenan y hasta duermen en casas de campaña, en protesta por algunas decisiones de gobierno.

David Posas es uno de los manifestantes y comenta: “ahorita los temas que son del municipio son la privatización de la basura que le permanece al municipio, el aumento del predial, ¿y el otro es? Eran tres. El aumento del transporte que está haciendo ilegal, porque el presidente municipal dijo que no estaba autorizado”.

En conferencia de prensa, el presidente municipal, acompañado de regidores de la fracción del PAN, respondió los 25 puntos del pliego petitorio que el grupo entregó el 30 de enero. De entrada, dijo que no serán desalojados.

Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, comentó: “por mí, hago una invitación publica a todos a que si se manifiesten, pero en paz y respeten los derechos a terceros, cuiden su salud, y me pregunto si ese plantón en que beneficia a los demás ciudadanos, pero repito están en su derecho”.

El alcalde niega haber aprobado la privatización de la basura, el aumento al del transporte público, al predial y al alumbrado. Sin embargo, regidores integrantes de fracciones opuestas indicaron que algunas de estas tarifas, sí registran incrementos.

Manuel Rodriguez, regidor presidente de la comisión de desarrollo económico de Tijuana, asegura: “lo que hemos venido pidiendo es una revisión a la ley de ingresos, ahí habla de dos incrementos del impuesto predial y alumbrado público… que se cobra en el de CFE y paso a 16 pesos, entonces cada vez que pagas la luz te cobran impuesto de 16 pesos por un servicio de alumbrado que no te dan, por ejemplo Urbi del prado o malecón y no hay luminarias encendidas, no lo aprobó este ayuntamiento fue el anterior pero esa ley debimos haber detectado y detenido esos impuestos.

También se acordó analizar en cabildo la reducción de salarios a servidores públicos, pero se desechó la petición de destituir al secretario de seguridad, Antonio Soto Mayor, por carecerse de elementos.