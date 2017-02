Esta es la manera más fácil de malcriar a tus hijos

(TODO BEBÉ).- Malcriar a los hijos es muy sencillo. Los casos de niños que dominan a sus padres no son aislados estos es cada vez son más comunes, de acuerdo a la revista Padres e hijos.

Niños a los que les han hecho creer que el mundo está a sus pies y para servirlos; niños que con berrinches o rabietas saben que pueden conseguir todo lo que quieran, agrega la fuente.

Si bien es cierto que la realidad de la paternidad supera lo que antes habías imaginado es más sencillo criar niños berrinchudos que niños conscientes. Muchos padres acostumbran confundirse dando a sus hijos mimos, regalos y halagos en exceso.

Además de permitir algunas malas actitudes y tolerar desplantes de los niños, creyendo que les hacen bien al no corregirlos o presionarlos. Pero no te sientas mal mamá esto es sin el afán de juzgarte a ti o a tu hijo, el punto aquí es que, es tan fácil malcriarlos que debemos estar siempre alertas y no bajar la guardia.

De acuerdo a la revista, estos son algunos errores que los padres cometen al educar a sus pequeños. Si practicas estos puntos tu hijo será malcriado rápidamente:

• Dale todo lo que pida. No se vaya a frustrar si no lo haces…Nunca le digas que no, él debe de intentar todo porque sabe que se lo merece sólo por existir.

• Jamás cumplas tus amenazas. Dile que lo castigarás por su mal comportamiento, pero no lo hagas nunca.

• Cambia las reglas y sus consecuencias. No seas dura; baja la guardia, sé dócil y no le pongas límites.

• Nunca los desilusiones. Jamás lo desilusiones en ninguna situación; recuerda que todos tienen la culpa, excepto él.

• Llénalo de regalos. Tu hijo necesita que lleves un regalo cada día para sentirse amado y ser feliz.

• Obtén mejores resultados mediante sobornos. Si tu objetivo es que tenga mejor rendimiento en la escuela o sea participativo en las tareas del hogar, ofrécele a cambio el juguete más deseado. Así no sentirán que tienen responsabilidades.

• No los enseñes a tener buenos modales. Que no te de las gracias a ti, ni a ninguna persona que haya hecho algo por o para él.

• Déjalo hacer lo que quiera. Si es de los que te interrumpen cuando estás hablando con alguien más, no lo detengas y atiéndelo de inmediato. Si no te hace caso no lo presiones y déjalo ser.

Mamá, si ya practicas uno o más de los puntos anteriores… ¡debes dejar de hacerlo ahora mismo! para que tu hijo sea un niño considerado hoy y un adulto consciente mañana.