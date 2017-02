¿Cuáles son sus derechos si un agente quiere revisar su celular?

(POLÍTICA PARA MI).- ¿Qué tan seguro es su celular ante un agente de inmigración?

La pregunta surge después de conocerse la deportación de una mexicana después de que autoridades migratorias de Estados Unidos revisaron su teléfono celular para comprobar que mientras residía en Ciudad Juárez, ella cruzaba la frontera para trabajar en El Paso, Texas.

Un científico de la NASA, Sidd Bikkannavar, tuvo una experiencia similar en enero pasado, cuando fue detenido en el aeropuerto de Houston, hasta que entregó un teléfono emitido por la NASA para su inspección.

Otros inmigrantes han reportado que agentes de la dirección de Seguridad Nacional (DHS) han estado pidiendo a inmigrantes que quiten el seguro de sus teléfonos móviles.

Para la próxima vez que viaje al extranjero, respondemos a algunas preguntas sobre sus derechos ante esta situación.

¿Tienen los agentes la autoridad para buscar en sus teléfonos?

Los agentes fronterizos de EE.UU. tienen la autoridad legal para revisar a las personas. Las leyes que permiten a los agentes buscar en las bolsas y equipajes sin la aprobación de un juez, para fines de inmigración o seguridad, se han extendido a dispositivos digitales.

¿Hay algún límite a hasta dónde pueden revisar los dispositivos?

El inspeccionar un dispositivo digital es mucho más intrusivo que revisar una maleta, señalan activistas. Además, en los teléfonos y tabletas se guardan fotos y mensajes personales, y también contienen material que podría comprometer a otras personas con las que el propietario mantiene comunicación, por lo que los agentes deben tener buena razón para hacerlo.

¿Pueden los agentes obligarle a desbloquear su teléfono?

No, no pueden. Pero sí pueden pedirle que cumpla voluntariamente y si se resiste, le existe la posibilidad de que le hagan pasar por un momento bastante incómodo. Usted puede terminar perdiendo su dispositivo, ya que los agentes podrían confiscarlo durante semanas antes de devolverlo. También podrían copiar los datos, y esa información ser destruida “tan rápidamente como sea posible” si no es valiosa, de acuerdo con la política del DHS.

¿Pueden los agentes obligarle a entregar las contraseñas en las cuentas de redes sociales?

No. Pero al desbloquear el teléfono lo más probables es que se le dé a los agentes acceso completo a sus cuentas de redes sociales, incluso si no les dicen las contraseñas.

¿Qué puedes hacer para prepararse?

Viaje con la menor cantidad de datos posibles, o utilice celulares “desechables” que pueden descartar al entrar al aeropuerto o cruzar la frontera. También se recomienda que apaguen sus dispositivos antes de llegar, y encriptar los datos con los que viajan.

¿Qué debe hacer si le sucede?

Es una decisión individual, pero la recomendación es que no desbloquee su celular y que de inmediato pida a un abogado.

“No hay absolutamente ninguna razón por la que el gobierno federal deba pedirle su contraseña a su computadora o de sus redes sociales sin una orden judicial. Punto”, dijo Robert McCaw, director de asuntos gubernamentales de CAIR.