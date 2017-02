El trastorno mental que sufren quienes se creen ‘siempre enfermos’

Es una situación difícil de llevar; aquellos que sufren esta afección psicológica sienten una preocupación constante y angustiosa por su salud aunque no tengan enfermedad alguna, según El Diario.

El padecimiento mejor conocido como hipocondría, es una enfermedad en la que la persona se preocupa en extremo porque cree que está enferma o se enfermará pronto, según el Manual de Desórdenes Mentales, publicado por la Asociación de Psiquiatría Americana.

El concepto de hipocondría ha estado presente desde hace más de 300 años. El artista francés Molière lo utilizó en su obra “El enfermo imaginario” donde el personaje principal es un hipocondríaco dijo Catherine Belling, profesora de medicina de la Universidad Northwestern, en EEUU.

Para quienes están a su alrededor es también una situación complicada ya que en muchas ocasiones esto es objeto de burla, según especialistas. Al no encontrar explicación médica a los síntomas, hay quienes piensan que solo fingen o quieren engañar:

El hipocondriaco cree que sensaciones normales como fatiga o dolor en el cuerpo son síntomas de una enfermedad grave o mortal. Despues de pruebas médicas sin resultado alguno e insistencia del paciente sobre las mismas dolencias, se puede diagnosticar el padecimiento, advierten.

Sin embargo Belling argumenta que ningún médico tiene la forma de asegurar que un paciente está completamente sano:

“Si pese a la realización de exámenes médicos no se evidencia ninguna enfermedad, pero la persona sigue diciendo que se siente mal, no es posible tener certeza de que no le pasa nada, solo se le puede decir a la persona que no hay evidencia científica acerca de un problema”, explica la profesora.