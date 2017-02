VIDEO: Crisis en América tras perder el Clásico

Ciudad de México. (ICITUS). La crisis en América se acentuó después del revés que sufrió el equipo el pasado fin de semana tras caer ante Chivas en el clásico nacional, derrota que ejerce presión en la institución de cara al choque de la próxima semana ante La Máquina de Cruz Azul.

El descalabro mandó al cuadro de Coapa al décimo cuarto escalón de la tabla general, con apenas siete puntos, y a cuatro lugares del fondo en el que se ubica el León, pese a ello, aún se encuentra a tres puntos de los rojinegros del Atlas que se encuentran en el octavo lugar, dentro de la zona de Liguilla.

El atacante de las Águilas, Oribe Peralta, aceptó que ya es preocupante los malos resultados del equipo, que no gana desde la fecha cinco cuanto le pegó a Monarcas Morelia; después, perdió con Jaguares de Chiapas, igualó con Puebla, y cayó contra los dirigidos por Matías Almeyda.

“El partido lo perdimos, estamos tristes, dolidos, sobre todo con la afición, podemos hacer más. No queda más que seguir. No sé lo que está pasando, pero sí sé qué tenemos que hablar las cosas y mejorar porque el torneo todavía tiene mucho. La verdad, estamos mal. Para nosotros no estaba presupuestada la derrota”, apuntó.

“No hemos hablado con él (La Volpe), hablamos entre nosotros, que no podemos quedarnos así. No me gusta nunca hablar del árbitro, estamos en 100 por ciento en lo que nos toca. Lamentablemente no se nos dio”, agregó.

Comentó que, ante Cruz Azul, no hay opción de sacar un mal resultado “es un partido que no podemos perder, los Clásicos los tenemos que ganar. Ya no hay más excusas, el siguiente partido es ganar sí o sí”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos