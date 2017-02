corte-suprema-escucha-caso-de-mexicano-asesinado-por-agente-fronterizo

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió analizar un caso controversial ocurrido en la franja fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas que involucró un tiroteo a manos de un agente de la patrulla fronteriza que dejó a un adolescente de 15 años sin vida.

Se trata del caso de Sergio Adrián Hernández Guereca que murió el siete de junio del 2010 cuando el agente Jesús Mesa Junior patrullaba la frontera. Hernández se encontraba del lado mexicano y lanzó una piedra en contra del agente, a lo que el oficial respondió accionando su arma y quitándole la vida al impactarlo en el rostro en dos ocasiones.

La familia del adolescente demandó al gobierno federal pero un juez de distrito rechazó los cargos. La investigación determinó que el día de los hechos, el agente Mesa intentaba arrestar a inmigrantes que habían cruzado sin documentos a Estados Unidos, cuando fue atacado por gente que lanzaba piedras. Mesa disparó su arma a través de la frontera y Sergio Adrián recibió dos balazos, perdiendo la vida.

Ante esto el padre, de Hernández quien alega su hijo solo estaba jugando del otro lado, mencionó en aquel entonces que “no termina, apenas empieza, yo no digo que termina solo está a medias, apenas va a empezar, porque nuestros hijos y yo estamos en el plan de ir hasta las últimas consecuencias, hay tribunales internacionales buscar hasta lo último, hasta que se haga justicia, y que se compruebe la inocencia de mi hijo. Basta y sobra que Estados Unidos tiene el video, tuvo pruebas, tuvo lo que ellos pidieron y ellos no nos han dado nada. Pidieron pruebas de mijo, de la escuela que era un muchacho deportista, trabajador un muchacho como todos, inquieto jugador, que no tiene un delito, que diga la autoridad un delito que haya cometido nada”.

En abril del 2015, la familia Hernández tuvo otro revés por parte del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Sin embargo, en octubre del 2016, la Suprema Corte del país, accedió a revisar los argumentos.

Y es precisamente este martes que la Corte analiza el caso Hernández v. Mesa para determinar si la familia de Sergio puede demandar por la muerte de su hijo en una Corte Federal.

Luis Escalera prepara una entrevista con la madre de Sergio Adrián y no la presenta más adelante.

Han muerto 6 personas a manos de la Patrulla Fronteriza