Dos muertes y siete derrumbes, dejaron las lluvias durante fin de semana

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Dos personas muertas, una en Tijuana y otra en Playas de Rosarito; siete derrumbes, seis bardas colapsadas, múltiples accidentes e inundaciones, desprendimientos de espectaculares y marquesinas, fue el saldo de las lluvias del fin de semana. Algunos de los incidentes pudieron evitarse.

Carlos Gopar, director de bomberos en Tijuana: “los eventos de lluvia tardan mucho en llegar y las personas creen que no sucede, creen que aquí no llueve o creen que aquí no tiembla y ese es el principal problema, que como no se vive muy a menudo se olvida y la gente vuelve a sentarse en cauces naturales en lugares donde cree que su vehículo va a cruzar en camión y ponen en riesgo a su familia”.

Tirar basura que luego tapa coladeras; habitar zonas de riesgo, o transitar en vialidades que suelen inundarse, son prácticas altamente peligrosas.

José Rito, director protección civil municipal en Tijuana comentó: “los desastres naturales en realidad no son desastres naturales como tal, o sea si yo sé que hay un cause en un rio y me pongo a vivir ahí pues obviamente voy a salir damnificado y no es a causa del arroyo de esa avenida rápida de agua, el tirar basura tiramos un papelito pero somos millones”.

Seguir estas recomendaciones, facilita el trabajo de las corporaciones de rescate o bien evitar fatalidades como las de este fin de semana en la que una joven de 18 años perdió la vida al ser arrastrada por la corriente en rosarito o la de un hombre en Tijuana al que le cayó un talud.