Podrían terminar en fatalidades las crisis de los deportados de EE.UU.

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Las deportaciones de migrantes suele traer consigo la separación de las familias, incertidumbre, temor y otro tipo de sensaciones y sentimientos que terminan provocando colapsos nerviosos y afectaciones psicológicas entre los que son repatriados.

Es el llamado síndrome del migrante que en ocasiones provoca trastornos en el comportamiento de las personas, sobre todo de aquellas que regresan a un país del que desconocen cultura, comportamiento y en ocasiones hasta el idioma. Carlos Mora, coordinador del consejo de atención al migrante explica: “crea un choque de identidad, crea un shock de partir de cero, me eliminan de tajo todos los elementos con los que podía haber construido una vida en los últimos 20-30-40 años “.

Las políticas migratorias anunciadas en el los estados unidos y su reforzamiento anunciado este martes en Washington causará aún más reacciones entre los migrantes indocumentados ante el temor de persecuciones de las autoridades migratorias.

“Se viene un ambiente duro en el tema de migración aquí en la frontera con las personas que viven ya allá, que tienen una vida allá y que los están mandando a México”, advierte César Palencia, director de Atención al Migrante en Tijuana.

Autoridades en México reconocen que es un problema y que las repercusiones son devastadoras para las familias que son separadas, y aunque hay protocolos de atención a migrantes deportados en ocasiones no es hasta que ya están en otra ciudad cuando manifiestan las afectaciones

Rodulfo Figueroa, delegado de Migración en Baja California explica: “pero sin duda el lenguaje que se está utilizando en torno al tema migratorio en los Estados Unidos ha incrementado el nivel de stress de los connacionales en ese país y pues si nos da un poco de rabia y un poco de preocupación que esto genere una preocupación adicional o un stress adicional a una situación ya de por si compleja”

Y es precisamente esa falta de atención especializada la que exigen organismos de derechos humanos

Melba Olvera, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California explica: “no tienen a su familia ya aquí no tienen un arraigo cultural no conocen el espacio no están identificados con la forma en la que se da incluso la vinculación en la sociedad”.

Se espera que con el endurecimiento de las políticas migratorias en estados unidos sean más los migrantes deportados con afectaciones los que lleguen a la frontera.