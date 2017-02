Colapsarán los albergues si Trump cumple con la deportación masiva

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- La posible deportación a México de nacionales de otros países ya causa reacciones entre los activistas que apoyan a los que llegan a esta frontera repatriados. Dicen haber tomado con preocupación la advertencia del presidente Donald Trump de deportar a miles de mexicanos a nuestro país pero la posibilidad de que a estas repatriaciones se sumen nacionales de países centro y sudamericanos terminarían de colapsar la atención en albergues.

Autoridades ya han advertido que México no permitirá que Estados Unidos deporte por nuestras fronteras a ciudadanos de otros países, aunque hayan ingresado a territorio estadounidense desde tierras mexicanas.

Pero aparentemente no hay que esperar para recibir las deportaciones de ciudadanos de otros países, Ana Rodríguez es hondureña y ella llego a esta frontera desde su país desde hace cuatro meses, su intención llegar hasta Tenesse con su padre, viaja con su nieto y con su pequeña hija. “Yo nunca lo he hecho, es primer vez que voy a intentar nunca he salido de mi país pero ahora si por la crisis que está viviendo honduras que hay mucha delincuencia”, dijo.

Defensores de los migrantes dicen que las condiciones pueden tornarse complicadas sobre todo para los deportados mexicanos ya que en ocasiones los centroamericanos reciben mejor trato en las casas de asistencia al interior del país.

Por ahora esperan con preocupación que las advertencias del presidente Trump simplemente se queden en eso, en amenazas