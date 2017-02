VIDEO: Técnico de Cruz Azul reta a La Volpe “como hombres”

Ciudad de México. (ICITUS). El técnico de Cruz Azul, Francisco Jémez, retó a Ricardo Antonio La Volpe a que arreglan sus diferencias como ‘hombres’, después de que el argentino señaló que el estratega español ‘vende humo’ por los métodos que maneja en el que incluye un importante régimen alimenticio.

Aunque al principio trató de no responder a las palabras de La Volpe, al final Jémez se mostró molesto por la forma en que se expresó y le pidió que se vean horas antes del partido para poder arreglar todas las diferencias ¿A mí me han catalogado así? ¿Yo qué he hecho? ¿Tan importante soy que no podéis vivir sin mí? Uno viene a trabajar a un país a hacer las cosas lo mejor posible”, dijo.

“No sé lo que habrá dicho, pues no estoy al pendiente de eso. Si lo ha dicho, si es que lo ha dicho, invito a Ricardo La Volpe el sábado que nos veamos en un sitio, a que nos veamos en un sitio escondidito para que me diga a la cara lo que me quiera decir.

“Estaré una hora y media antes y seguramente una hora y media después, en un lugar donde no nos vea nadie, donde nadie nos pueda interrumpir, que me diga lo que tenga necesidad de decirme”, apuntó.

Por otra parte, el estratega se mostró tranquilo tras la victoria que consiguió en la Copa MX ante los Gallos Blancos del Querétaro. Comentó que el triunfo será de suma importancia para llegar con mayor confianza al duelo ante América.

Agregó que lo importante es que sigue con vida en la Copa, además están a tiempo de despertar en la Liga.

José Antonio García Iñárritu