Siete mil empleos en riesgo en Baja California, en crisis industria textil

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Empresas textiles temen por su futuro en Baja California. Los nuevos reglamentos de la secretaria de economía se han vuelto una pesadilla.

Empresarios del sector aseguran que su producción se ha visto afectada desde el pasado 12 de diciembre, cuando se publicó en el diario oficial de la federación nuevas reglas relacionadas con el comercio exterior.

Miguel Ángel Chin, se ha dedicado por años a este sector, nunca imagino que en algún momento su fuente de trabajo y patrimonio podrían estar en riesgo. “Cerrar el negocio y que la gente que viene trabajando conmigo por muchos años pues se quede sin una fuente de trabajo”, comentó el empresario textil.

Durante 2014 empresarios del sector registraron afectaciones debido al incremento del IVA, sin embargo temen más por las que pudieran surgir con nuevas regulaciones publicadas el doce de diciembre en el diario oficial de la federación.

Consisten en limitar la competitividad con otros países de manufactura, trámites engorrosos ante la secretaria de hacienda y auditorías externas a quienes manejen reconocidas marcas de empresas extranjeras, que implican tiempo y recursos extras.

Beatriz Mariscal, contadora de una empresa textil comentó: “que nos quite esa regulación porque nos limita a trabajar, nos limita porque cada cuatro meses tenemos que hacer una solicitud de insumos para poder elaborar 4 meses, pero tardan un mes en aprobar solicitud así que queda un mes desfasados, porque no nos aplica no vendemos a mercado nacional”.

Miguel Ángel explicó: “si yo produzco en cuatro meses 100mil pantalones, me están diciendo ahorita que nomás me van aprobar 7 mil, entonces es donde ahi tenemos el problema 7mil piezas es para 3-4 días de producción, entonces ¿qué voy hacer después? Pieza que yo no regreso pieza que a la compañía nos la descuentan a precio de venta”.

Situación que preocupa por que mientras se promueve el consumo local y el impulsar a empresas nacionales se crean a la par “candados” para su desarrollo.

Estas empresas solicitan la modificación a estos reglamentos, o de lo contrario más de siete mil empleos podrían estar en riesgo.