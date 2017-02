VIDEO: Vámonos al Cine de gala en los Oscares

Ya conocemos cuales son los nominados a los premios Oscar de este año pero nos hacemos la pregunta ¿Quién se presentará en la tarima? Pues acomódese bien que le vamos a hacer un pequeño resumen de esas estrellas que llegarán al Dolby Theatre en Los Angeles.

Entre los artistas que se presentarán en tarima para deleitar a sus amigos se encuentran: Justin Tinberlake, John Legend, Sting y el cantautor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

Este año una de las canciones más populares en las películas nominadas es la composición de Lin-Manuel Miranda “How Far I’ll Go” de Moana. Mientras que “Can’t Stop the Feeling” interpretada por Justin Timberlake en la película “Trolls” también logro ser una de las nominadas y será interpretada en la gran noche de las películas.

Ahora John Legend quien sorprendió a su fanaticada con la canción “Beauty and The Beast” junto a Ariana Grande, interpretará la canción “Audition (The Fools Who Dram)” y “City of Stars” de la película La La Land la cual está nominada a 14 premios Oscar.