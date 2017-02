VIDEO: La zaga de Pumas, resquebrajada

Ciudad de México. (ICITUS). Mala suerte. Pumas ha recibido 10 goles en los últimos cuatro partidos. No ha ganado uno sólo, en cambio ha empatado dos y perdido dos, pero según Abraham González no es que estén jugando mal, sino que han tenido mala suerte.

Y es que algo está pasando en la institución azul y oro, porque vaya que les ha lastimado en los recientes duelos, lo que ha provocado que Pumas tenga la segunda peor defensiva del certamen con 13 goles recibidos en sólo 11 fechas.

“Mala suerte, porque la verdad es que nos llegan y nos marcan, sin que sean tanta aproximaciones, como las que nosotrs creamos, entonces no sé si sea una pisca de mala suerte o qué. Hemos visto las repeticiones de cada partido y no es para que nos hagan tanas goles. Pasó con Querétaro, creo que al final nos castigan demasiado, pero no estamos tan mal como los resultados dicen”, es la explicación del jugador español, quien asegura que con un triunfo todo volverá a la tranquilidad.

Para disculparse o no, el volante dijo que los tantos recibidos se deben a la vocación fensiva del equipo, algo que sin duda, tienen que mejorar pero ya.

“Creo que es la vocación de equipo, por ahí nos toman mal parados, entonces son cosas que tenemos que corregir, pero nosotros vamos siempre a proponer, es la filosofía que Paco le ha puesto a este equipo y no vamos a cambiar”.

Así que los ajustes tienen que venir desde la zaga, la segunda más castigada de la Liga MX, todo, si es que Pumas, quiere llegar a calificar.

Arturo Salgado Gudiño