Aprueban la operación de Uber y Cabify en Tijuana, otra vez

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Por segunda ocasión en menos de seis meses se aprobó por unanimidad el uso de plataformas digitales que brinden servicio de transporte público en Tijuana. El nuevo gobierno volvió a someter a votación la iniciativa que quedó inconclusa en el ayuntamiento presidido por Jorge Astiazarán.

En la nueva aprobación se acordó que el Colegio de Economistas en coordinación con Vialidad y Transporte acordarán las nuevas tarifas de los servicios similares a Uber así como los lineamientos de operación y el impuesto a pagar al ayuntamiento en un plazo de ocho semanas. De la misma manera se analizarán las condiciones para aumentar la tarifa de transporte público evaluando: ruta, por características del servicio (distintos, tipos de unidades), condiciones operativas de los vehículos, horarios de servicios, distancias de recorrido.

El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum comentó: “el solo hecho de haber cumplido una omisión en que incurrió el Cabildo anterior de dejar como dicen “patear el bote” y no enfrentar, no escuchar, no razonar, no legitimar una actividad de transporte por cuestiones político electorales partidistas”, enfatizó el actual alcalde en contra del expresidente municipal Jorge Astiazarán.