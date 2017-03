Arrestan a 55 traficantes de droga y armas en San Diego

San Diego, CA (TELEMUNDO) .- Autoridades de diferentes agencias de la ley multisectoriales se tomaron un año para poder terminar con un operativo con estos resultados :

“Hay 55 acusados en estos casos la mayoría de ellos ya están en la cárcel y esta gente estaban en las calles traficando en drogas y en armas”, declaró Alana Robinson, fiscal federal interina de San Diego.

De acuerdo a Craig Carter, jefe de la policía en Escondido, “un criminal en Oceanside es un criminal en Escondido y este operativo va afectar de manera contundente al corredor criminal a lo largo de las ciudades colindantes con la carretera 78 donde de los 55 acusados 46 ya están en la cárcel”.

Habían solamente dos indocumentados dentro de los que estaban arrestados el resto eran ciudadanos de los Estados Unidos.

Con todo el ambiente anti inmigrante que existe en esta administración especialmente en la ciudad de Escondido el jefe a claro de que si un indocumentado no está cometiendo un crimen ellos no deben preocuparse ya que la policía de Escondido no está para arrestar a personas que no han cometido un crimen.

Y es que últimamente la metanfetamina y la heroína están inundando las calles.

De acuerdo a las autoridades hay ocho personas que se encuentran fugitivas, dos están en Tijuana una de ellas tiene lazos con el cartel de Sinaloa.