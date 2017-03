Fotógrafo “profesional” se niega a retratar parto de mujer

(TODO BEBÉ).- Una futura madre de Oregón que intentaba contratar a un fotógrafo de nacimientos para el hermoso momento de su parto se llevó una amarga sorpresa, informó CBS.

La mujer compartió en redes los mensajes de texto que recibió en respuesta del fotógrafo mismo que se negó a trabajar con ella avergonzándola por tener una cesárea para tener a su hijo. El post se hizo viral después de ser compartido por el blog Sanctimommy el pasado viernes.

Al preguntarle sobre la fecha del nacimiento, la mujer le comentó que el parto se llevaría a cabo por medio de cesárea programada y el fotógrafo le dijo que así no quería participar:

“Una cirugía no es nacimiento, querida. No estás dando a luz. Estás teniendo una cirugía para extirpar al bebé de tu abdomen. Eso no es nacimiento, no importa cómo lo veas yo no quiero estar allí para tomar fotos de eso”, respondió.