Nuevas revelaciones de “RussiaGate” implican al Fiscal General

(POLÍTICA PARA MI).- La sombra del vínculo entre Rusia y el gobierno de Donald Trump continúa persiguiendo a la Casa Blanca. Ahora le ha tocado al nuevo Fiscal General, Jeff Sessions, explicar por qué se reunió con diplomáticos rusos durante la campaña electoral.

Según reveló el miércoles en la noche el diario The Washington Post, Sessions habló dos veces en plena campaña electoral con el embajador ruso, Sergei Kislyak.

Una de estas conversaciones se celebró en septiembre en la misma oficina del entonces senador y coincidió con el momento más duro del ciberataque del Kremlin al Comité Nacional Demócrata, DNC.

Aunque Sessions insiste en que “nunca me reuní con ningún funcionario ruso para discutir temas de la campaña”, líderes demócratas en el Congreso han pedido su renuncia, porque durante las audiencias para su confirmación, el Fiscal General negó bajo juramento saber sobre los contactos de miembros de la campaña de Trump con representantes del Kremlin.

Al ser preguntado durante las audiencias sobre qué habría hecho si hubiese tenido conocimiento del vínculo entre la campaña de Trump con Moscú, Sessions respondió: “No soy consciente de ninguna de esas actividades. Fui llamado una vez o dos a trabajar en la campaña, y no he tenido comunicación con los rusos. No tengo capacidad para contestar”.

PIDEN RENUNCIA

Para la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, las revelaciones descalifican a Sessions para dirigir el departamento de Justicia.

“Sessions no cumple los requisitos para ser el primer ejecutor de la ley en nuestro país; debe renunciar. Hay que abrir una comisión independiente para investigar las conexiones políticas, personales y financieras de Trump con los rusos”, afirmó Pelosi.

Mientras, legisladores republicanos comenzaron a romper filas este jueves para unirse a los demócratas en la exigencia de que el Fiscal General se recuse de la investigación que realiza el departamento de Justicia sobre los contactos entre la campaña de Trump y el gobierno ruso.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, dijo que Sessions “necesita aclarar” su testimonio y que cree además que el Fiscal General debería recusarse de las investigaciones relacionadas con Rusia.

“Creo, por la confianza del pueblo estadounidense, que uno debe recusarse en estas situaciones”, dijo McCarthy a la cadena MSNBC. “Para cualquier investigación en el futuro, usted quiere asegurarse de que todo el mundo confía en la investigación”.