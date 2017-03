CESPT carece de dinero para evitar contaminación de Imperial Beach

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Este problema no es la primera vez que se registra, pero todo indica que tampoco será la última, por la falta de comunicación y de coordinación respecto al dinero.

California prepara una querella contra Baja California, en atención a un recurso interpuesto por el gobierno de Imperial Beach por reiterados casos de derrames de aguas negras registrados en Tijuana, que contaminaron las playas del sur del condado de San Diego.

Documentaron 530 millones de galones de aguas negras, tan sólo durante la primera semana de febrero.

Respondió acusaciones la dependencia implicada, la comisión estatal de servicios públicos: “Si a nosotros nos hablan y nos preguntan, informamos y si no nos hablan y no nos preguntan no informamos, usamos el canal correspondiente a través de los cuales si dimos la información si ahorita lo que se busca es un responsable estamos equivocados deberíamos buscar soluciones”, explicó Miguel Lemus, director de la CESPT en Tijuana.

El no ser notificado, limita a las autoridades norteamericanas a tomar medidas preventivas. “¿Por qué está este protocolo? Para poder oportunidad de que las autoridades de estados unidos puedan tomar sus medidas precautorias ya sea hacer monitoreos extraordinarios, cerrar playas o algunos trabajos de reserva”, asegura Margarita Díaz, ecologista y ambientalista en Tijuana.

El derrame se detectó el doce de febrero por la ruptura de una tubería colectora de aguas residuales que desemboca en el rio Tijuana, al lado norteamericano.

Sin embargo, autoridades mexicanas aseguran haber realizado obras de reparación, de manera inmediata, pese a las lluvias.

“Es un colector de 60 pulgadas de diámetros, que lleva un promedio de arriba de 300 litros por segundo de agua residual, se presentó un hundimiento y nos pusimos atenderlo no fue hasta 2 de febrero que se colapsa, el día del cuatro ya entramos”, insiste Lemus.

La Cespt admite tener otros tres colectores que tendrán que ser reparados de modo urgente. El problema es que no tiene el dinero suficiente.

“No estamos preparados para que un periodo de lluvia podamos contener el agua de un colapso, no estamos preparados estamos buscando estar preparados y estamos subiendo el tema a grave”, dijo el director de la CESPT.