Su bebé murió deshidratado y comparte la historia para ayduar a otros

(TODO BEBÉ).- Una madre está luchando para educar a las mamás primerizas y evitar una tragedia como la que le sucedió a ella, informó el portal de noticias Antena 3.

Cinco años después de lo sucedido Jillian Johnson ha decidido contar la historia de su bebé que murió deshidratado debido a que solo fue amamantado y ella desconocía que no tenía leche suficiente para alimentarlo, agrega la fuente.

Aunque la mujer estaba amamantando a su hijo con normalidad, el recién nacido lloraba desconsolado por lo que optaba por seguir amamantándolo para que dejara de hacerlo. Sin saberlo, Landon no conseguía succionar suficiente leche del pecho de su madre y fue debilitándose.

El pequeño al que habían llamado Landon de solo cuatro días de nacido murió por falta de alimento, sufrió un ataque al corazón, según informa Metro.

“¿Sabías que los recién nacidos no deben llorar todo el tiempo? Se supone que deben comer, dormir y ensuciarse los pañales. No tenía ni idea de que él estaba inconsolable porque estaba muriendo de hambre – literalmente “, dijo.

Por su parte una consultora de lactancia mencionó que Jillian podría tener problemas para producir leche porque se le diagnosticó síndrome de ovario poli quístico (SOP), pero nadie sugirió la alimentación con suplementos, informó Fox News.

La madre primeriza responsabiliza también a los médicos de no guiarla en este proceso; ella dice que confió en los doctores y enfermeras para ayudarla con los primeros días con su recién nacido, especialmente porque fue medicada después de su cesárea de emergencia.

“Pero estaba equivocado. He aprendido que tengo que ser el abogado número uno de mi hijo “, escribió la madre. “Fue entonces cuando me di cuenta de que no era normal que un recién nacido llorara tanto como lo hizo Landon. Estaba llorando por su hambre, pero yo no lo sabía, debería haberlo sabido. Todavía lucho la sensación cotidiana como si le fallara “, continuó.