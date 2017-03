Violencia contra migrantes, revelan nuevas imágenes del caso Anastasio

El abuso de autoridad y la violencia de parte de la patrulla fronteriza se hicieron evidentes en el caso de Anastasio Hernández. Fue una agresión en la que intervinieron catorce agentes que golpean salvajemente al migrante Anastasio antes de ser deportado en la Garita de San Ysidro en 2010.

Las nuevas imágenes muestran cómo Anastasio Hernández Rojas vivió sus últimos minutos en el cruce de San Ysidro. Los videos y fotos fueron importantes para que los jueces obligaran al gobierno fuera a indemnizar a la familia del migrante con un millón de dólares.

En las nuevas imágenes se aprecia cómo reclamó atención médica, pero nunca se la dieron. Ahora confirma que un juez validó un acuerdo económico por 1 millón de dólares, entre el gobierno federal y la familia de Anastasio Hernández.

“Primero que nada quiero aclarar que esto no es hacerle justicia a mi esposo, la vida de mi esposo no tiene precio… yo no quiero volver a ver a ningún Anastasio”, fueron las primeras palabras que María Puga viuda de Anastasio ofreció al salir de la corte federal donde un juez aprobó el acuerdo de pagarle a sus cinco hijos un millón de dólares por la muerte de Anastasio a manos de 14 agentes fronterizos en el 2010.

Agentes que en el 2010 y 2013 fueron interrogados por el abogado de la familia y hasta hoy se dio a conocer los videos de esa deposición.

Ishmael Finn, supervisor patrulla fronteriza, en aquel entonces niega que Anastasio se quejara o pidiera ayuda. Irónicamente estas imágenes también muestran a Anastasio dentro de un centro de detención precisamente reclamándole a este mismo supervisor.

En otro video, otro agente que participó en la golpiza le enseña al abogado como agarró su macana y golpeó a la víctima cuyos gritos de ayúdame no me trates como un animal quedaron grabados por al menos dos testigos que transitaban por la garita de San Ysidro.