VIDEO: Desespera a Matías Britos no ser titular en Pumas

Ciudad de México. (ICITUS). Matías Britos aceptó que le cuesta trabajo no ser titular en Pumas, sin embargo, aclaró que acatará cualquier determinación que tome el cuerpo técnico que encabeza Juan Francisco Palencia, quien no lo tomó en cuenta de inicio durante el choque ante Santos Laguna.

Britos comentó que, si bien es cierto no ha sido sencillo no iniciar los encuentros, en ningún momento le ha pasado por la mente ‘tirar la toalla’ y sólo se concentra en aportar para que el equipo siga dando resultados positivos y se mantenga en los primeros puestos de la clasificación general.

“Me ha costado mucho no desesperarme, es la realidad, he tratado de esforzarme siempre, de la mejor manera, al máximo y donde me toque, me entregó al máximo si juego cinco o 10 minutos es lo que decida el técnico”, comentó el uruguayo quien espera que pronto sea tomado en cuenta para iniciar los compromisos.

Aceptó que al ganar el duelo contra el equipo de José Manuel de la Torre, se sacudieron presión porque no habían salido airosos en los más recientes compromisos, una situación que no tiene que pasar en una institución como la escuadra universitaria.

“La presión la tenemos siempre, tenía cinco o seis partidos que no habíamos podido ganar, y obviamente que van aumentando las críticas y la presión porque estamos en un equipo grande que, partido tras partido, necesita ganar pero este triunfos nos dará confianza para trabajar, tranquilidad y esperemos mejorar”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos