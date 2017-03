VIDEO: Descarta Michael Arroyo estar peleado con La Volpe

Ciudad de México. (ICITUS). El atacante de América, Michael Arroyo, descartó que tenga diferencias con el técnico Ricardo Antonio La Volpe, a pesar de que por un tiempo no tuvo minutos, una situación que cambió en los más recientes encuentros que ha sido considerado como titular.

El ariete indicó que acata cualquier disposición del técnico argentino y, por ahora, está satisfecho de poder formar parte del once titular de las Águilas “yo nunca he peleado con el profesor, siempre he dicho que he aceptado decisiones, por algo estoy acá y creo que todos los que puedan ser llamados para no estar en el primer equipo harán lo mismo que hice yo, pero de ahí he trabajado, gracias a Dios he estado jugando y seguiré igual haciendo el mismo trabajo desde que llegué acá y después las decisiones son del profesor La Volpe”, dijo.

“Tampoco puedo quejarme, he jugado los partidos, he jugado 90 minutos y no estoy desesperado ¿no sé por qué hacen esa pregunta? Quien juegue va a hacer las cosas bien y en lo personal creo que cumplo”, agregó.

Por otra parte, Arroyo lamentó la lesión de Renato Ibarra, quien estará fuera de las canchas tres meses tras sufrir una fractura de peroné, aunque descartó que Andrés Andrade, quien le provocó la lesión, lo haya hecho con mala intención.

“La verdad da mucha tristeza porque es un jugador importante para nosotros y compatriota mío, la verdad estamos muy tristes todos porque es uno de los jugadores que aporta mucho para el grupo, pero Dios sabe porqué hace las cosas y ahora deben apoyar para que se recupere pronto”.

“A veces no es de mala intención y no creo que otro jugador quiera dañar a otro porque sabe que vivimos de esto, creo que la entrada (del “Rifle” Andrade a Renato) no es de mala intención, porque no creo que un colega quiera afectar el trabajo de otro”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos