VIDEO: Sorprenden a empleada de guardería lanzando a niña por escaleras

Las cámaras de seguridad de una guardería en Pennsylvania captaron el momento en que una empleada empuja por las escaleras a una niña de apenas cuatro años; al parecer ignoraba que era grabada.

Sarah Gable, de 52 años, fue arrestada la tarde del viernes pasado y acusada de agresión simple, acoso y poner en peligro el bienestar de un menor, tras ser despedida por lanzar de las escaleras a una de las niñas que tenía bajo su cuidado.

“Al parecer, sin ninguna razón, ella toma a esta niña y simplemente la echa por las escaleras”, dijo el superintendente de policía de Upper Darby, Michael Chitwood.

De acuerdo con la policía, los administradores de Child Care of the Future habían instalado cámaras de seguridad apenas media hora antes del incidente, y Gable lo ignoraba o lo olvidó.

El video muestra como la mujer empuja a la niña por la espalda, quien cae cuatro escalones, y luego levanta la mirada para darse cuenta de que era grabada. Después de notar la cámara, Gable toma a la niña de la mano y la ayuda en el resto del camino.

Y no solo era grabada, la misma gerente de Child Care of the Future, Shawayne Tavares, fue testigo del incidente en tiempo real.

“Estaba tan molesta, tenía lágrimas en los ojos”, dijo Tavares a NBC 10. “Ella tomó el zapato y trató de llegar al final de la escalera como, ‘Oh, era su zapato'” que la hizo caer. Sin embargo, la gerente le hizo saber que vio todo.

Los trabajadores enfrentaron a Gable y llamaron a la policía, mientras ella fue arrestada, aunque ya está libre bajo fianza, se determinó que la pequeña solo tenía una leve lesión en su rodilla.