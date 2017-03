ICE buscaba a un “prófugo” y le enseña una gran lección a una familia

San Diego, CA (TELEMUNDO) .- Priscila Paez aprendió una lección, ella es estudiante y tiene compañeros indocumentados que la visitan y trabajan desde el hogar y desde ahora sabe que no debe permitir que la policía entre a su domicilio pues podría poner en riesgo a sus amigos.

Una familia reporta haber recibido una visita intimidatoria de agentes de ICE. Buscaban a un prófugo, pero amedrentaron a una menor de edad.

Irma Paez se encontraba en su casa en la noche cuando escucha unos golpes fuertes en la puerta y pensó que era su yerno. “Abro la puerta y para mi sorpresa no era el familiar que yo pensé que era… eran dos oficiales de ICE”, recordó.

Por educación abrió la puerta y dijo que se les ofrecerá y los oficiales le dijeron que buscaban una persona en esta dirección y le mostraron una foto.

“Porque a esta persona le está buscando y dice ah es porque ha faltado a corte en eso entran mi niña viene derechito y si se asusté un poco por la hora y aparte los dos oficiales”, comentó Priscila Paez.

“No les da derecho de entrar pero se podría interpretar como una invitación dependiendo de la conversación que se tenga o si la persona vocaliza que no pueden entrar”, explicó Pedro Ríos , director Afsc.

“Si me pidieron permiso para entrar yo no sabía. No sabía mis derechos pero les dije comunicación claro si pueden pasar”, explicó Irma.