Falta agilizar juicios políticos para fortalecer eliminación del fuero

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- “Somos ejemplo de que si se puede seguir escuchando a la gente, la gente quiere, ocupa y merece que los políticos también estemos en el mismo nivel”, comentó Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California ante la eliminación del fueron en el estado.

La propuesta fue presentada por los propios integrantes del congreso, pero quienes más insistían en eliminar el fuero, eran los ciudadanos, con la esperanza de terminar con la corrupción y la impunidad.

“No digo que pudiera estar exento más sin embargo yo creo que hemos dado un paso muy importante y estamos mejor que como estábamos antes”, insistió Francisco Vega.

Ahora resta que por lo menos tres de los ayuntamientos del estado aprueben este dictamen, en un periodo de 30 días, para que se consume la reforma a la constitución estatal.

“Yo voy a votar a favor de la eliminación del fuero, estoy seguro que regidores del PAN van a votar a favor no puedo hablar por los demás porque no he platicado del tema con ellos”, aseguró Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana.

“Ahora si podemos iniciar un juicio de procedencia en contra de algún funcionario desde el mismo gobernador, ¿qué procede? Que además de un juicio de procedencia se puede impulsar con mayor flexibilidad o autoridad un juicio político o acción penal”, explicó Román Antonio Aboyespresidente del colegio de abogados de Tijuana.