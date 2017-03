Las reglas básicas de seguridad que tu hijo debe conocer

(TODO BEBÉ).-Enseñarle las reglas básicas de seguridad a los niños puede salvarlos de situaciones de peligro. Si tu hijo habla y puede decir su nombre ya puedes enseñarle estas cosas publicó la revista Padres e hijos.

No siempre puedes estar con ellos y con estas reglas puedes enseñarle a defenderse en lugares donde no estén mamá o papá. Esto puede brindar mucha seguridad a los pequeños y se traduce en tranquilidad para ti.

Citando a la fuente, estas son algunas de las primeras reglas más basicas que debes enseñarle a tu hijo pequeño:

En caso de que se pierda:

• No moverse demasiado. El niño debe saber que lo mejor es regresar al último punto donde estuvieron juntos o no moverse de donde se quedó. Hazle entender que moverse de lugar solo te dificultará encontrarlo.

• Pedir ayuda. No todos los extraños son malos. Aunque siempre les decimos que no hablen con extraños, pero si llega a perderse o alejarse de ti, puede pedir ayuda a una persona “buena” si tú no llegas, como una mamá que esté con sus hijos.

• Datos personales completos. Debe saber su nombre completo, los nombres completos de mamá y papá, algún teléfono y la dirección de casa y ubicar lugares que quedan cerca.

Cuando esté en la calle.

Enséñale cómo cruzar correctamente la calle indicándole que lo haga solo en esquinas señaladas y puentes peatonales, que debe fijarse en ambos sentidos, conocer y entender los colores de los semáforos, dónde puede ver los nombres de las calles y los tipos de transporte que pasan por ahí para que los identifique, agrega la fuente.

Partes privadas.

Es muy importante que sepa que nadie puede tocar su cuerpo y nadie además del médico “con el permiso de mamá” puede tocarlo. Indica cuáles son sus “partes privadas” y que absolutamente nadie debe tocarlas ni sugerir que las muestre.

El teléfono.

El niño debe saber que al contestar el teléfono nunca debe:

• Decir que está solo.

• Dar nombres ni datos personales ni de ningún miembro de la familia.

• Si la persona que llama no se identifica con él, debe colgar.