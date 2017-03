Pixar apuesta por las historias mexicanas con Coco

Pixar presentó el primer avance de su nueva historia basada en la tradición mexicana de día de muertos. En Coco la música será el hilo conductor entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En el avance conocemos a Miguel que busca demostrar su talento inspirado en su gran ídolo Ernesto De la Cruz, un mariachi mexicano muy parecido a Jorge Negrete y a Pedro Infante.

Miguel, inspirado y recordando a su ídolo en el día de muertos trata de conectar con su ídolo ya fallecido y al tocar la guitarra, la flor de Cempazuchitl transporta a Miguel al mundo de los muertos en donde conoce a la catrina y a Héctor quienes vivirán una aventura en el colorido mundo de los muertos.

Coco se estrenará el 22 de noviembre en los cines, veinte días después de la celebración del día de muertos en México. Coco es la segunda película en Hollywood que se inspira en la tradición mexicana del día de muertos, pues la primera fue The Book of Life de Fox en donde participó Diego Luna que se estrenó el 17 de octubre d e2014. Es la segunda ocasión en la que una tradición mexicana inspira un proyecto cinametográfico en Hollywood, mientras que en la historia reciente del cine mexicano, no se ha retomado ninguna tradición.