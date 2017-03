Crece la demanda de nacionalidad mexicana en el consulado de San Diego

San Diego, CA (TELEMUNDO) .- Hay mucho interés de personas que puedan sean deportadas por las acciones de esta nueva administración y buscan como proteger a sus niños nacidos en los Estados Unidos, su alternativa es la doble nacionalidad.

“Si los padres se van a llevar a sus niños porque son muy pequeños no los van a dejar aquí, entonces hay que sacarles registrarlos como mexicanos por parte de los padres que son nacionales mexicanos para que no vayan a tener ningún problema”, explicó Lilia Velasquez, abogado de inmigración en San Diego.

Las solicitudes de doble nacionalidad mexicana al consulado en San Diego los últimos dos meses muestra un incremento en comparación a las del año pasado ya que si no muestran una nacionalidad mexicana el consulado no podría brindar asistencia a niños que sólo son americanos pus no habría jurisdicción.

“Están buscando como mejor proteger a sus seres queridos a sus niños los menores de edad y una opción es la doble ciudadanía o doble nacionalidad”, asegura Pedro Ríos, director de AFSC.

Pero algo interesante en todo esto es de que de acuerdo a expertos es importante de que no solamente tengo un pasaporte mexicano pero también el americano.