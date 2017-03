Comer queso podría ayudarte a perder peso

Comer queso no necesariamente aumenta el colesterol e incluso podría ayudarte a perder peso, de acuerdo con una investigación reciente en Irlanda.

The Sun indica que el estudio encontró que las personas que consumen mucho queso no tienen más colesterol que aquellos que no lo hacen. Además, hallaron que quienes consumen más productos lácteos suelen tener un índice de masa corporal más bajo.

Cabe destacar que los expertos indican que consumir alimentos altos en grasas saturadas puede aumentar el riesgo de colesterol alto, el cual a su vez puede resultar en ataques cardiacos, derrames, coágulos y angina. El colesterol alto puede ser resultado de una dieta no saludable o historia familiar.

Para el estudio antes mencionado, mil 500 adultos irlandeses escribieron en un diario toda la comida que consumieron a lo largo de cuatro días, particularmente la cantidad de lácteos.

Su sangre fue analizada para determinar los niveles de colesterol y otros problemas metabólicos. Tras los resultados, encontraron que aquellos con un menor índice de masa corporal consumían más lácteos.

Asimismo, relacionaron el consumo de queso con una menor presión arterial. Los científicos hallaron que aquellos que consumían mucho queso ingerían más grasas saturadas, pero no tenían el colesterol alto que suele acompañar esta condición.

“Al ver simplemente los alimentos por sí solos no observamos la historia real. Lo que verdaderamente tendrá un impacto en nuestra salud metabólica es el patrón general en el que consumimos dichos alimentos”, concluyó la doctora Emma Feeney, gerente del programa Food for Health Ireland.