Presentador acusa a Obama y juez de drogarse juntos

El presentador de radio y televisión Sean Hannity acusó al juez que bloqueó el segundo veto migratorio de Donald Trump de haber consumido marihuana y cocaína con el expresidente Barack Obama.

De acuerdo con Huffington Post, Hannity además sugirió que el juez federal Derrick Watson debería desvincularse del controvertido caso por la misma razón.

“Este juez que bloqueó el veto migratorio estaba en la escuela con Obama. Tal vez debería retirarse del caso. ¿Eran mejores amigos en Hawaii? ¿Eran parte de la pandilla Choom, fumando marihuana y juntándose y tal vez también un poco de cocaína?”, cuestionó en su programa de radio este jueves.

El expresidente Obama admitió haber fumado marihuana en su juventud en su libro “Dreams of my Father”, mientras que “la pandilla Choom” es el apodo del grupo que conformaban Obama y sus amigos en Hawaii, de acuerdo con la biografía “Barack Obama: The Story”, escrita por David Maraniss.

Hasta el momento no hay algún indicio de que el juez Watson haya formado parte de este grupo y, en caso de haberlo sido, no sería razón para separarse del caso, pues Obama no es parte de la demanda que frenó el veto migratorio.

Según Media Matters, los comentarios de Hannity serían parte de una conspiración por parte de medios de comunicación de ultraderecha que asegura que el expresidente Obama tuvo un papel en el bloqueo al veto migratorio de Trump.