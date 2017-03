Una hermosa muppet con autismo será recibida pronto en Plaza Sésamo

(TODO BEBÉ).- La gente de Plaza Sésamo tiene una manera de hacer que todos se sientan aceptados. Proximamante debutará en el programa de televisión una joven Muppet con el cabello rojo, ojos verdes brillante y autismo, publicó ABC News.

En lugar de ser tratada como una extraña, que a menudo es la situación de los niños con autismo, Julia está en una de las pandillas.

“Tienes suerte”, dice Abby a Grover. “¡Tienes a Julia en tu equipo, y ella es realmente buena en encontrar formas!”

Durante más de un año, Julia ha existido en ilustraciones impresas e digitales como la pieza central de una iniciativa multifacética de Sesame Workshop llamada “Sesame Street and Autism: See Amazing in All Children”.

Ella ha sido el tema de un libro de cuentos publicado junto con videos, libros electrónicos, una aplicación y un sitio web. El objetivo es promover una mejor comprensión:

“Una serie de condiciones caracterizadas por desafíos con habilidades sociales, comportamientos repetitivos, comunicación verbal y no verbal, así como por fortalezas y diferencias únicas”, describe el grupo de advocacy Autism Speaks.

Pero ahora Julia hace su debut en televisión en “Sesame Street” en el episodio “Meet Julia” que se transmitirá el 10 de abril tanto en PBS como en HBO. Otros videos con Julia estarán disponibles en línea.

El desarrollo de Julia y de todos los demás componentes de esta campaña ha requerido años de consultas con organizaciones, expertos y familias dentro de la comunidad del autismo, de acuerdo con Jeanette Betancourt, vicepresidenta senior de Social Impact de Sesame Workshop.

“En los Estados Unidos, uno de cada 68 niños es diagnosticado con trastorno del espectro autista”, dice. “Queremos promover un mejor entendimiento y reducir el estigma que se encuentra a menudo en torno a estos niños, y estamos modelando la manera en que niños y adultos pueden ver el autismo desde una perspectiva basada en la fuerza: encontrar cosas que todos los niños compartan”, añade.

Cabe mencionar que mientras Julia representará a toda la gama de niños con autismo, no está diseñada para tipificar cada uno de ellos: