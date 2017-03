Declaran inocentes a guardias que mataron a reo con agua hirviendo

Cuatro agentes penitenciarios que supuestamente encerraron a un reo con discapacidad mental en una regadera con agua hirviendo por dos horas no enfrentarán cargos por el caso.

De acuerdo con el Huffington Post, la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade indicó que su larga investigación no encontró bases para presentar cargos criminales y catalogó la muerte de Darren Rainey en 2012 como accidental.

“La evidencia no demuestra que el bienestar del interno haya sido flagrantemente ignorada por los empleados”, dice el reporte de 101 páginas, de la autoría de las fiscales estatales Kathleen Hoague y Johnette Hardiman y que fue difundido el pasado viernes.

En enero pasado, la autopsia concluyó que el deceso de Rainey fue “accidental” y debido a complicaciones por la esquizofrenia que padecía. No obstante, el fallecimiento del afroamericano de 50 años provocó la evaluación de las condiciones del sistema penitenciario de Florida durante 2012, luego de que trascendiera la horrible muerte del prisionero a causa de severas quemaduras tras ser encerrado por dos horas en la ducha.

El informe final de la autopsia realizada por el servicio forense de Miami Dade concluye que Rainey falleció por complicaciones de esquizofrenia, enfermedades del corazón y “aislamiento” en la ducha en junio de 2012, información que han revelado fuentes policiales, detalla Miami Herald.

Además, la autopsia detalla que el prisionero no sufrió quemaduras en todo su cuerpo y que no se puede determinar que el agua estuviera extremadamente caliente. También destaca que los custodios no tenían ninguna intención de dañar a Rainey cuando lo encerraron por un periodo aproximado de dos horas en la ducha.

LOS HECHOS, LOS TESTIMONIOS Y LAS DENUNCIAS

La muerte de Darren Rainey fue reportada por primera vez por el Miami Herald, medio que investigó los hechos y entrevistó a otros prisioneros que fueron testigos.

El día de su muerte Rainey había defecado en su celda. Como un castigo los custodios lo llevaron a la ducha, que se controlaba desde una habitación contigua, en donde fue encerrado por aproximadamente dos horas bajo un flujo constante de agua hirviendo.

Varios reos han confiado que durante ese periodo escucharon los gritos desesperados de Rainey pidiendo perdón. Pero cuando los custodios fueron a sacarlo ya era demasiado tarde: el hombre se desplomó y su piel se desprendía a causa de las quemaduras.

Además, los primeros informes detallaban que su temperatura oscilaba entre los 102 grados, superior a la temperatura normal de 98.6. Incluso, 12 horas después de su muerte, el temple apenas descendió a 94 grados.

Luego del fallecimiento, la muerte de Rainey fue reportada a su hermano Andre Chapman, quien ha declarado que fue presionado por funcionarios de la prisión para que cremara el cuerpo, lo cual finalmente ocurrió.

Otro prisionero relató que fue despertado para limpiar la ducha con cloro. Y después del incidente, las cañerías fueron desmanteladas. Chapman considera que trabajaron en deshacerse de la evidencia.