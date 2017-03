Más de veinte automovilistas mueren diario por conducir ebrios

San Diego, CA (TELEMUNDO) .- El año 2016 fue uno de los peores en Estados Unidos, en cuanto a muertes por conductores ebrios. El riesgo es mayor entre los automovilistas menores de edad, por eso, se aceleran los esfuerzos de concientización, en el condado de San Diego.

El llamado spring break se acerca y miles de estudiantes se preparan para el primer periodo vacacional del año, es por eso que oficiales de policía recorren colegios comunitarios alertando a estudiantes como Fabiola de los riesgos de combinar el alcohol, con el volante.

“No he manejado borracho, pero si he estado de copiloto con alguien que esté muy borracho pero esa vez me arrepentí y nunca jamás lo volví a hacer”, dijo Fabiola.

A través de estos lentes, que simulan un estado de ebriedad, Fabiola intentó hacer varias pruebas, entre ellas caminar en línea recta contando hasta 10. “Se ven curveadas las cosas, si fue un poco difícil”, aseguró.

Pero otros decidieron hacer otras pruebas, portando los mismos lentes, intentaron manejar un carrito de golf, respetando los conos y el trayecto. Aunque evidentemente no todo salió bien, Jonathan, pasó la prueba, pero dice que en la vida real, prefiere no arriesgar. “No me gusta me sostengo de hacer eso, nada más le hablo a un amigo, a mis papas, a alguien que pueda venir, o tomo taxi, no vale la pena arriesgar eso”, dijo.

2016 fue uno de los peores años en Estados Unidos en cuestión de muertes por conductores ebrios. Un promedio de 28 personas murieron cada día en las carreteras del país, superando la cifra de 10 mil víctimas.

“No vale la pena, no solo por las consecuencias legales donde pagaría casi 13 mil dólares por un primer DUI, sino porque al manejar borracho puedes matar a alguien, dijo el policía del colegio: Zac Jones.

Y mientras muchos siguen dándose cuenta del peligro, otros lo conocen muy bien, es mejor pagar un poquito extra por un taxi, ir preparado o saber que no lo debes de hacer.