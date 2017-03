Prometen resolver congestionamiento vial en diversos nodos de Tijuana

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Le llaman Tijuana se mueve y es el proyecto de inversión del ayuntamiento de Tijuana para reparar vialidades, bachear y solucionar el conflicto vial que tiene la ciudad. Es un plan de movilidad urbana.

El déficit de bacheo que tiene Tijuana es de millón y medio de metros cuadrados. Para darse una idea más clara, si juntáramos todos estos baches en línea recta llegaríamos hasta Ensenada.

Pero ya hay un plan de pavimentación inicia el próximo 31 de marzo.

“El clima no ha permitido trabajar como hemos querido en las calles de manera constante, la humedad no lo permite, seria caer en un tirar el dinero cosa que no tenemos” explicó el secretario de desarrollo urbano Alejandro Lomelí.

Por el aumento de tráfico en horas pico, los cuellos de botella y accidentes registrados se cambiará el sentido de varias calles estratégicas.

Además se abrirán nuevos cruceros para desfogar bulevares principales, aquí en Rio Yaqui, desaparece el camellón para hacer un nuevo nodo vial que conectará desde el bulevar Agua Caliente hasta Paseo de los Héroes.

“Son con imaginación, bajo costo presupuesto, mientras hacemos lo que los recursos bajen”, explicó el secretario.

Este proyecto de movilidad contempla también promover y crear las condiciones seguras para traslados en otros medios de transporte que no sea el automóvil.

“Este plan de movilidad urbana sustentable debe generar alternativas como el uso de automóvil promover viajes en transporte público”, dijo el director de planeación municipal: Daniel Rivera Basulto.

Los trabajos inician el próximo 31 de marzo, cuando las condiciones del clima mejoren, la inversión es de 98 millones de pesos y advierten que los cambios no serán inmediatos.

“Esta labor es para los siguientes 30 meses, mañana no se va a resolver el problema, lo estamos atendiendo como estamos atendiendo el tema de seguridad” aseguró el alcalde Juan Manuel Gastélum.