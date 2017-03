Podrían acabar con el desabasto de agua en zonas agrícolas de BC

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Para que el servicio de agua potable llegue a colonias donde no lo hay, investigadores y una empresa de San Diego comprobaron que no se necesita de costosa infraestructura como la construcción de plantas tratadoras, sino de alta tecnología.

En Tijuana instalaron el sistema Best, el primer proyecto piloto de saneamiento de aguas negras con tecnología bio electroquímica. Esto permitirá tratar el agua residual, generar energía y con un proceso de desinfección adicional, convertirla en agua limpia.

“Plantas de tratamiento que necesitan millones y millones de dólares, a través de esta tecnología nosotros podemos descentralizar por primera vez en la historia y hacer que tengamos un sistema en cada casa habitación, en cada comunidad, en cada grupo parque industrial” comentó Rafael Calderón, CEO y fundador de Aquam .

Un método eficiente que puede instalarse en cualquier lugar y a muy bajo costo… Mientras se estima que una planta podría costar cerca de 6 millones de dólares, el novedoso sistema tiene un costo alrededor de 450 mil dólares.

Al igual que una planta convencional, el sistema Best tendría un periodo de vida de 40 años. A largo plazo contribuiría a contrarrestar un problema que se vive desde hace muchos años en la región.

“Tenemos un grave problema en Baja California con el manejo y el dispendio del agua, en las zonas agrícolas no somos eficientes y en las zonas urbanas no reutilizamos el agua, el 3 o 4 por ciento del agua que usamos es la que reusamos a pesar de que tratamos por arriba del 80 por ciento es decir si ya hicimos el tratamiento porque no hacemos el rehusó, todo esto”, explicó Carlos De la Parra, profesor investigador del Colef y director de Ecoparque.