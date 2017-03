VIDEO: Este Tri tiene coraje: Osorio

Un triunfo y la reconciliación con la afición hacen magia, más si es en el Hexagonal final de la Concacaf, en el Azteca y ante Costa Rica; al menos en el semblante de Juan Carlos Osorio, técnico del Tri así fue. El timonel colombiano se mostró orgulloso de sus jugadores, sobre todo, dijo, porque demostraron tener el coraje necesario para responder a un público tan exigente como el del estadio Azteca.

“Somos convencidos que los jugadores mexicanos tiene coraje para aceptar esa responsabilidad de jugar frente a su afición, obvio que ganando es mejor ys e fortalece para seguir compitiendo”, dijo el colombiano.

Además, Osorio se mostró orgulloso por el homenaje que recibió Rafael Márquez antes del partido. “Como cuerpo técnico nos sentimos honrados de trabajar con rafa, convivir en el remate de su carrera, lo demás lo sabemos todos, su carrera tan exitosa y el gran ejemplo que es para cualquier jugador de futbol, su dedicación, responsabilidad y pasión con la que siempre se ha entrenado manifiesta el gran líder y profesional que es”.

De al presión que él como técnico se sacude con el triunfo explicó: “Eso no me importa, lo más importante son los muchachos, este grupo mostró el coraje moral de que puede jugar acá… conmigo, tengo 55 años y si no la asumo (la presión) tendría un grave problema”.

Del otro lado, el técnico de Costa Rica, Óscar Ramírez aceptó la superioridad del equipo mexicano y habló de lo importante que será dar vuelta a la hoja.

“México tuvo su manejo, lo supo hacer, tuvieron la paciencia el primer gol perjudica, a partir del minuto 20 tuvimos mejor manejo, es claro que nos costó, quizá no tuvimos la fineza de otros juegos pero estos es así y ahora debemos buscar los tres puntos en Honduras”.

Arturo Salgado Gudiño