Ocho de cada diez pasajeras son acosadas en el transporte público

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Ocho de cada diez mujeres que utilizan transporte público son víctimas de acoso sexual en Tijuana. Enfrentan desde miradas intimidantes, hasta frases y toqueteos. Sin embargo, continúan utilizando el servicio, al no tener otra alternativa.

“Si ya va en dos ocasiones que me tocan, no falta el tipo loco y uno dice algo pero la gente no hace nada”, “La gente viene apretada y no sé si por accidente o intencional pero me he sentido incomoda”, relatan dos pasajeras.

Lo preocupante, es que la mayoría de las víctimas no tiene la confianza de reportar este comportamiento a los conductores. “Una de cada 10 me dice, por lo regular yo escucho cuando dicen que se haga para allá o así no dice la mayoría”.

Ante esta situación, el instituto municipal de la mujer y organismos de sociedad civil, procedieron a capacitar a transportistas, para dejarles muy claro cómo actuar y defender a las pasajeras

“Rara vez la mujer va a buscar ayuda cuando vive violencia en un transporte público, sin embargo Inegi nos refiere que de la violencia que se vive en la comunidad casi 70-75% es en un transporte público”, explicó Gabriela Navarro, directora de Inmujer en Tijuana.

Sobre todo, porque las principales víctimas son estudiantes menores de edad.

“Porque el bajar a una persona que esté haciendo un acoso sobre una menor de edad, una niña de escuela primaria o secundaria que son casos que se dan tenemos obligación de hablar autoridad”, comentó Miguel Pérez, presidente de Promover.

Como meta, se pretende ofrecer ese programa de capacitación a por lo menos 1,500 transportistas de la fecha al mes de noviembre, posteriormente se irán actualizando hasta llegar a su totalidad.