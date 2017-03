VIDEO: Acabando con el peor enemigo del autismo

La ignorancia no permite que la integración de los niños con autismo a la sociedad sea sencilla. Por esto y con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, es importante conocer de qué trata esta condición.

Primero hay que entender que el autismo o trastorno del espectro autista (TEA) no es una enfermedad, sino una condición que afecta la interacción de una persona; la capacidad que tienen de relacionarse y comunicarse con los demás, según información de Guia Infantil.

Además no todas las personas con autismo se comportan de la misma manera, por ello aunque suele manifestarse antes de los 3 años, su diagnóstico puede demorarse. Si eres padre de un niño con autismo debes respetar su forma de vivir y de ver el mundo, no importa lo que hagan o dejen de hacer; el apoyo de tu parte es fundamental.

Los padres influyen directamente en el avance de los niños como el caso de Oscar, un niño de Dallas, Texas, quién fue diagnosticado con autismo severo a tal grado que los especialistas aseguraban que él no hablaría:

“Nos decían que él no hablaría y lo hizo a los 7 años. Ahora mi hijo habla perfectamente los 2 idiomas. Muchos me preguntan qué hago para ayudarlo y la respuesta es sencilla: le doy amor, lo comprendo y soy tolerante. Esa es para mí la solución”, dijo Cynthia Venegas, madre de Oscar.

Venegas encabeza una campaña de concienciación sobre el autismo y, en colaboración con famosos artistas gruperos del género regional mexicano publicó un video en apoyo:

Por otra parte, el emotivo testimonio de un padre, publicado en la página Autismo Diario, argumenta que su hijo jamás le provocó otras lágrimas que no fueran las motivadas por la felicidad. Y de haber permitido que las lágrimas nublaran su visión le habría fallado a quien más lo necesitaba, aseguró.

“No lloren por sus hijos, no lloren por la discriminación, no lloren por la desesperación, no lloren por la impotencia, no lloren por la ignorancia, porque es la ignorancia de los otros lo que les hace llorar. Y la ignorancia no merece ni una de sus lágrimas”, dijo el hombre.