Violador y asesino de niña dice cuál fue el peor error de su vida

El arquitecto Rafael Uribe Noguera, sentenciado esta semana por la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, de 7 años, pidió perdón otra vez, habló de sus errores y mandó un mensaje a los papás de la víctima.

“Desde mi corazón y con todo mi amor les pido perdón por el 4 de diciembre de 2016″, escribió en una carta sobre lo ocurrido la fecha en que secuestró, torturó, violó y mató a Yuliana, a quien llevó desde la casa de la niña en un barrio humilde, hasta un departamento lujoso en Bogotá, Colombia, donde abandonó su cuerpo.

La carta “de arrepentimiento” fue publicada por la periodista Darcy Queen en Caracol Radio el jueves, un día después de que Uribe Noguera fue sentenciado a 51 años y 10 meses de prisión.

Él escribió sobre “el flagelo de las drogas y alcohol”, agregó que el peor error de su vida “fue entrar en ese infierno en la tierra y no haber logrado salir de él”. Las autoridades confirmaron que el día del crimen había consumido cocaína y opiáceos.

Dedicó unas líneas a los papás de la niña “Lamento profundamente la muerte de Yuliana y lo que ella representa, el sufrimiento de la familia Samboní y les expreso mi más grande anhelo de que nada parecido se repita nunca”.

Concluyó su carta asegurando que no era su verdadero ser quien cometió el homicidio “Desde el mismo instante que pasaron los hechos de los cuales me desconozco a mí mismo, y hasta este momento, he esperado que se aclaren los hechos y que sea la verdad la que salga a la luz haciendo que la justicia prime sobre todo”.

Esta es la carta completa

Su carta despertó gran indignación, mientras que la fiscalía anunció el miércoles que apelará la condena de 51 años y buscará que le den la pena máxima de 60 años, de acuerdo a las leyes colombianas.

A los hermanos del acusado se les imputaron cargos como coautores del delito de “ocultamiento, alteración o de destrucción de elemento material probatorio”, según indicó la Fiscalía en un comunicado el pasado 15 de marzo.

Los abogados de Catalina y Francisco Uribe Noguera se quejaron porque los medios publican las acusaciones en su contra: “lamentamos que se sigan divulgando versiones sin fundamento, tanto en algunos medios de comunicación como en redes sociales, que no solo atentan contra su dignidad, buen nombre y presunción de inocencia, sino que han generado riesgo real sobre ellos y sus familias”.